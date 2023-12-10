فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. اعرف لجنتك

انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 بجميع محافظات مصر، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، والتي ستعقد على مدار ثلاثة أيام يجري خلالها التصويت لاختيار رئيس مصر بين أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز «النجمة»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رمز «النخلة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رمز «الشمس»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز «السلم».

ضوابط تصويت المصريين

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث ستجرى الانتخابات داخل مصر بالمدارس، اليوم الأحد، وغدًا الاثنين، وبعد غد الثلاثاء، حيث يبدأ الاقتراع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.

ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024

وينتهي الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وإعلان حصر الأصوات يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023، على أن يتم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية يوم 18 ديسمبر 2023، وفي حال إجراء جولة إعادة الانتخابات، ستجرى عملية التصويت في الخارج خلال أيام 5 و6 و7 يناير 2024، على أن تكون في الداخل أيام 8 و9 و10 يناير، وبعدها يتم إعلان نتيجة جولة الإعادة في موعد أقصاه 16 يناير 2024.

معرفة اللجنة التي سيدلي الناخبون بها

وعن معرفة اللجنة التي سيدلي الناخبون بها، فقد أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــــا باستخدام الرقم القومي للناخب، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كل البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد كان غايته 15 نوفمبر الماضى، لتعديل المركز الانتخابى المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.