طلاب الجامعات يدشنون حملات للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024

يشارك طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم، إذ قررت اتحادات الطلاب دعوة الأعضاء للتصويت في اللجان القريبة من كل جامعة، فيما قررت الجامعات توفير أتوبيسات لنقل الطلاب إلى اللجان لمساعدتهم على ممارسة الاستحقاق الدستوري.

انتخابات الرئاسة 2024

وقال علي السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان السابق والطالب بكلية الطب، إن هناك استعدادات بمختلف الكليات، وجميع الأسر في الجامعات والكليات دشنت عددًا من الحملات لحث الطلاب على التصويت لاختيار رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة عبدالله عرمش، أنه يجب على الطلاب المشاركة الفعالية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.