توافد المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بمدينة الإنتاج الإعلامي

بدأ قبل قليل التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي، وسط حضور غفير من الناخبين للإدلاء بصوتهم في هذا الاستحقاق الوطني.

وأعلن المستشار إسلام شاكر رئيس اللجنة، فتح باب التصويت، مؤكدًا أن اللجنة تستقبل كل المغتربين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وفقا للضوابط.

وأكد أن اللجنة جاهزة لاستقبال العديد من الناخبين، وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من: المرشح عبد الفتاح السيسي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة» وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».