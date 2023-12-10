توافد المواطنين على 82 لجنة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر

توافد الناخبين في محافظ البحر الأحمر على 82 لجنة انتخابية في محافظة البحر الأحمر، كات من بينها لجنة مدرسة محمد الطيب في الغردقة، إذ توافد الناخبين قبل فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024‪ للإدلاء بأصواتهم، كان في مقدمتهم الشباب الذين احتفلوا على أنغام الأغاني الوطنية

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واكتست اللجان الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر بأعلام مصر، الذي حملها الناخبون أثناء توافدهم على اللجان الانتخابية، إذ يبلغ عدد الناخبين 321 ألف ناخب في البحر الأحمر بالإضافة إلى المغتربين.

رئيس لجنة المتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

من جانبه، أشار المستشار علي أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية رئيس لجنة المتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ محافظة البحر الأحمر تضم 82 لجنة انتخابية، لافتا إلى استعدادت خاصة بمقرات لجان حلايب وشلاتين والتي بدأت مبكرا نظرا لبعد المسافات بين هذه المدن.

وأوضح أبو بكر أنّ الانتخابات الرئاسية استحقاق انتخابي يستلزم مشاركة الجميع لأداء الواجب الوطني الذي كفله الدستور، لافتا إلى أن مصر تستحق استقطاع الوقت للذهاب إلى صناديق الاقتراع.