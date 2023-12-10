توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمدينة الإنتاج الإعلامي

احتشد المواطنون أمام لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي، قبل فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تقام بداية من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024، المرشحين عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، والدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر.

وتُجرى العملية الانتخابية في مصر على مدار 3 أيام، ويحق لكل مواطن مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

ووفق آخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجري التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.