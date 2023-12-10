بدء الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالداخل اليوم

ينطلق اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، أول أيام الانتخابات الرئاسية في مصر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

11 ألف لجنة انتخابية

وتجري الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة، و9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني، الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات والضغط على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، ويختار الوافد المحافظة التابع لها، وستظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين على الوافد الذهاب إليها.

15 ألف قاضٍ مشرف على الانتخابات

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات، بـ15 ألف قاضٍ من أصل 26 ألفًا على مستوى الجمهورية، للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرها، كما تم استحداث طرق خاصة لذوي الإعاقة السمعية، وطريقة برايل لأصحاب الإعاقة البصرية.