ناخبون يصطحبون أبناءهم أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية بحي الأسمرات

حرص الناخبون بحي الأسمرات على اصطحاب أطفالهم أثناء التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية، بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة «تحيا مصر 1».

الانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، وافقت على طلبات 24 سفارة و67 دبلوماسيا لمتابعة العملية الإنتخابية بالكامل، كما سمحت لـ68 منظمة محلية و22340 متابع محلي، من مختلف الجمعيات الأهلية الحقوقية، والمجتمع المدني و220 متابعا من مختلف دول العالم، بخلاف 115 وسيلة إعلامية ما بين وكالات وصحف ومواقع إلكترونية، وقنوات فضائية بإجمالي 4218 إعلاميا و72 صحيفة محلية و428 متابعا للتغطية الإعلامية اللازمة لعملية التصويت خلال العملية الانتخابية بالكامل على مدار أيامها الثلاثة.