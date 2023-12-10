الأعلام تزين وجوههم.. حضور مميز للأطفال أمام لجان الانتخابات الرئاسية في حلوان

وسط الحضور الكثيف من الناخبين الذي شهدته لجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان قبل بدء عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024، كان للأطفال ظهور واضح وهم يقفون رفقة أسرهم ليزيدوا المشهد جمالا.

وظهر عدد كبير من الأطفال وسط صفوف الناخبين في الانتخابات الرئاسية أمام لجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان، ورسومات الأعلام تزين وجوههم الصغيرة وبأيديهم يرفعون الأعلام مرددين الأغاني الوطنية ليتحول المشهد إلى «عُرس انتخابي».

الانتخابات الرئاسية

وشهدت لجنة الشهيد صابر أبو ناب، إقبالا كثيفا من الناخبين الذين اصطفوا أمامها منتظرين بدء التصويت للإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تبدأ اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء.