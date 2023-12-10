بعد أيام من العرض.. الأنمي الياباني The Boy and the Heron يحقق 90 مليون دولار

تصدر فيلم الأنمي الياباني «The Boy and the Heron» شباك التذاكر الأمريكي في أول أيام طرحه بدور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، محققا إيرادات وصلت لـ5.5 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجي إيرادات قدرت بـ84.1 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات الكلية التي حققها الفيلم حتى الآن لـ89.7 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وفيلم «The Boy and the Heron» من نوعية أفلام الخيال، من تأليف وإخراج هاياو ميازاكي، وإنتاج ستوديو جيبلي، ويشير الفيلم الياباني إلى رواية صدرت عام 1937 وتحمل نفس الاسم للكاتب جينزابورو يوشينو، والتي ظهرت في الفيلم، لكن الفيلم يحتوي على قصة غير مرتبطة بالرواية.

تم إصدار الفيلم في اليابان دون أي حملة تسويقية تقليدية، مع عدم وجود مقاطع دعائية أو لقطات ترويجية للفيلم تم إصدارها قبل العرض الأول باستثناء ملصق واحد، جاء قرار القيام بذلك من المنتج توشيو سوزوكي رئيس ستوديو جيبلي، الذي اختار تجنب أساليب التسويق التقليدية بسبب المخاوف بشأن الإفراط في الكشف عن محتوى الفيلم، وحصل الفيلم على إشادة عالمية من النقاد وحقق أكثر من 89 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

تفاصيل فيلم «The Boy and the Heron»

وتدور أحداث الفيلم حول صبيًا يُدعى ماهيتو ماكي أثناء حرب المحيط الهادئ، يكتشف برجًا مهجورًا في مدينته الجديدة بعد وفاة والدته، ويدخل عالمًا خياليًا مع طائر ناطق، وهو من أداء أصوات سوما سانتوكي، ماساكي سودا، كو شيباساكي، إيميون، يوشينو كيمورا، تاكويا كيمورا، كاورو كوباياشي، وشينوبو أوتاكي.