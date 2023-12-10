كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل.. رابط مباشر

انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، وخلال ذلك سهلت الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل من خلال رابط مباشر.

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل.. رابط مباشر

وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على تسهيل عملية الاقتراع على المواطنين عن طريق معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل من خلال رابط مباشر، لكي يتمكنوا من التوجه إلى مقار اللجان والإدلاء بأصواتهم.

ونستعرض خلال السطور التالية طريقة معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، في خطوات سهلة وبسيطة.

1- يدخل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- الضغط على «استعلم عن موقفك الانتخابي».

3- إدخال الرقم القومي (14 رقمًا).

4- الضغط على «استعلم».

5- يظهر مكان اللجنة الانتخابية والعنوان التفصيلي لها.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

معرفة اللجنة الانتخابية للوافدين

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، ثم الدخول علي أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، وتظهر مجموعة من اللجان المتاحة التي يتعين على الوافد الذهاب إليها.