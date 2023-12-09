استلم عنوان لجنتك الانتخابية برسالة على 5151.. خدمة من «الوطنية للانتخابات»

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين خدمة جديدة للتسهيل عليهم في معرفة اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي على الرقم 5151 ويستلم العنوان الخاص باللجنة في رسالة.

الخدمة التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الخدمة التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات للتسهيل على المواطنين من خلال إرسال رسالة على 5151.

وحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة برقمك القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول، أو من خلال الاتصال برقم 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد عليكم برسالة بنتيجة الاستعلام.

5 أمور يفعلها الناخب تُبطل صوته في الانتخابات الرئاسية 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 5 أمور يفعلها الناخب تُبطل صوته في الانتخابات الرئاسية 2024، منها أنَّه يجب على الناخب ألا يستعمل القلم الرصاص في التصويت، واستخدامه يبطل الصوت الانتخابي.

يعتبر الصوت باطلًا على شرط، كأن يقول الناخب مثلا إنَّه ينتخب المرشح فلان بشرط أن يحقق آماله، كما يعتبر الصوت باطلا إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب.

ويعتبر الصوت باطلا إذا وضع الناخب على بطاقة الانتخاب أي إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأي صورة من الصور.

كما يعتبر الصوت باطلًا لمن يعطي لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو علي بطاقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل علي شخصه أو تخل بسرية التصويت بأي صورة من الصور.