باحثة: تيسيرات غير مسبوقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لوسائل الإعلام والمنظمات

قالت نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ هناك تيسيرات غير مسوبقة من الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والتي ستنطلق غدا الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام، لافتة إلى عدم رفض الهيئة لأية منظمة أو هيئة أجنبية ترغب في متابعة العملية الانتخابية.

وأضافت «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ التواصل مستمر على المستوى المحلي والعالمي، وهناك 14 منظمة دولية بـ220 متابعا دوليا و109 وسائل إعلامية أجنبية من 33 دولة بما يقرب من 529 مراسلا صحفيا أجنبيا.

وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، «على المستوى المحلي هناك 62 منظمة محلية تمثل 22,540 متابعا محليا، بالإضافة إلى 77 وسيلة إعلامية تضم 4,218 متابعا إعلاميا، و24 سفارة أجنبية بالإضافة إلى 4 منظمات دولية متعددة الأطراف، وهناك تيسيرات من الهيئة الوطنية لـ الانتخابات والرد على أية منظمة أو وسيلة إعلامية لضمان الشفافية والنزاهة».