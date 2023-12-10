«الوطنية للانتخابات» تدعو سفراء الدول العربية والشقيقة لمتابعة التصويت (فيديو)

عرضت قناة «النيل للأخبار» تقريرا للهيئة الوطنية للانتخابات تدعو فيه سفراء الدول العربية والشقيقة في مصر، لمتابعة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، إن «الوطنية للانتخابات» أقامت مؤتمرا لسفراء الدول العربية والدول الشقيقة، مشيرا إلى مشاركة الكوميسا والاتحاد الأفريقي اليوروأوسطي والبرلمان العربي بالمؤتمر.

بدوي لسفراء الدول العربية والشقيقة: أنتم شركاء.. و«معندناش حاجة نخبيها»

أضاف «بدوي»، أن الهيئة الوطنية العامة للانتخابات تهدف من دعوة سفراء الدول العربية والشقيقة إلى التأكيد أنهم شركاء، متابعا: «حبينا نقولهم أنتم شركاء لينا، تابعوا، معندناش حاجة نخفيها، تابعوا وقدموا تقاريركم».

النائب محمد أبوالعينين: العملية التنظيمية محترمة

وقال النائب محمد أبو العينين وكيل لجنة النواب ورئيس جمعية برلمان البحر المتوسط: «اللي شوفناه في الخارج كان مطمئنا جدا، العملية التنظيمية محترمة، والسفارات والمسؤولون بها على قدر المسؤولية».