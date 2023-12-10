بـ«أعلام مصر».. أطفال برفقة أسرهم أمام لجان انتخابات الرئاسة في المنوفية

يشهد محيط اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية، تواجدا كبيرا من الأطفال، والذين حملوا أعلام مصر في جو من البهجة والفرحة سيطر على جميع المواطنين مع بدء أول أيام التصويت في الانتخابات لاختيار رئيس مصر القادم.

غرس قيمة المشاركة

وأكد عدد من أولياء الأمور في قرية كفر ربيع بمركز تلا في محافظة المنوفية لـ«الوطن»، أنهم اصطحبوا أطفالهم في الانتخابات لغرس الروح الوطنية في نفوسهم، والتأكيد علي أهمية مشاركة كل أبناء الأسرة في العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري.

المشاركة السياسية في انتخابات الرئاسة

وتشهد اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية إقبالاً كبيراً من المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي لانتخاب رئيس مصر القادم، وسط مشاركة ملحوظة من السيدات والشباب، في مختلف مراكز المحافظة، حيث انطلقت الانتخابات اليوم الأحد وتستمر حتي مساء الثلاثاء المقبل.