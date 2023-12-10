رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

في 4 خطوات.. كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023

كتب:

بسمة عبدالستار
09:57 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد 10 ديسمبر والتي تستمر حتي الثلاثاء 12 من ذات الشهر، وخلال ذلك أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023.

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023

وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على التسهيل على المواطنين حتي يتمكنوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية بكل سهولة ومنع التكدس داخل اللجان، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم، كما يلي:

1- يقوم الناخب بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- يقوم الناخب الضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي».

3- بعدها يقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بالناخب المكون من 14 رقمًا. 

4- الضغط على أيقونة «استعلم»، ويمكن بعد ذلك، معرفة المكان الانتخابي بعد كتابة الاسم والرقم القومي.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد 15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهم، كما تم استحداث طرق خاصة لذوي الإعاقة السمعية، وطريقة برايل الإعاقة البصرية.

اقرأ المزيد:

«الوطنية للانتخابات»: فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية

«الوطنية للانتخابات» تدعو سفراء الدول العربية والشقيقة لمتابعة التصويت (فيديو)

باحثة: تيسيرات غير مسبوقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لوسائل الإعلام والمنظمات

 رئيس «الوطنية للانتخابات»: مصر الدولة الوحيدة التى تخضع انتخاباتها لإشراف قضائي كامل
بقلم بسمة عبدالستار