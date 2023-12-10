في 4 خطوات.. كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد 10 ديسمبر والتي تستمر حتي الثلاثاء 12 من ذات الشهر، وخلال ذلك أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023.

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023

وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على التسهيل على المواطنين حتي يتمكنوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية بكل سهولة ومنع التكدس داخل اللجان، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم، كما يلي:

1- يقوم الناخب بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- يقوم الناخب الضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي».

3- بعدها يقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بالناخب المكون من 14 رقمًا.

4- الضغط على أيقونة «استعلم»، ويمكن بعد ذلك، معرفة المكان الانتخابي بعد كتابة الاسم والرقم القومي.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد 15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرهم، كما تم استحداث طرق خاصة لذوي الإعاقة السمعية، وطريقة برايل الإعاقة البصرية.