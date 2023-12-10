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انتخابات المصريين بالداخل

خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي.. «الهيئة الوطنية» توضح

كتب:

بسمة عبدالستار
09:27 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي المُكون من 14 رقمًا، من خلال اتباع عدد من الخطوات للتسهيل على الناخبين، والتي توضحها «الوطن» خلال السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي.. الهيئة الوطنية للانتخابات

وتسعي الهيئة الوطنية للانتخابات للتيسير على الناخبين من خلال إتاحة خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي على النحو التالي، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات: 

1- يقوم الناخب بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن موقفك الانتخابي.

3- سيظهر لك مربع لكتابة الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقمًا.

4- بعد وضع الـ14 رقما الخاص بالرقم القومي، والضغط على استعلام ستظهر لك لجنتك الانتخابية.

وانطلقت أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الأحد، وتستمر حتي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر من ذات الشهر، وتبدأ عملية التصويت في اللجان بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً.

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بقلم بسمة عبدالستار