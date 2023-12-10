«نادية» سبعينية تدلي بصوتها في الانتخابات بالشرقية: النهاردة يوم فرح وعيد

في أول أيام الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، شهدت لجنة فرعية بقرية صفيطة إقبالا كبيرا من الأهالي، وتوسطت الجموع سيدة مسنّة تمسك بعلم مصر وتملؤها الفرحة، قائلة «ما نمتش الليل عشان أشارك في الانتخابات».

انتخابات الرئاسة في الشرقية

نادية رشاد، البالغة من العمر 77 عاما، من الشرقية، وقفت تنتظر أمام اللجنة الفرعية بقريتها للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط جموع الأهالي.

وتقول «نادية» لـ«الوطن»: «النهاردة يوم فرح وعيد، والستات متجمعين معايا علشان ندي صوتنا لمصر، وأنا منمتش الليل عشان حق مصر عليا، وربنا يولي اللي يصلح البلد».

أرقام للشكاوى والاستفسارات

يُذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعلن خلال بيان، عن أرقام الخط الساخن لغرف عمليات المحافظة وأرقام الشكاوى لتلقي استغاثات المواطنين وشكواهم بشأن الانتخابات، من خلال الأرقام 16528 أو 2344784.