«رياضة الشرقية» تعلن جاهزية جميع اللجان لاستقبال الانتخابات الرئاسية

أكّدت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، الانتهاء من تجهيز 21 لجنة انتخابية، بمراكز الشباب والأندية، فضلا عن دعوة المواطنين إلى المشاركة السياسية قبيل الصمت الانتخابي، إلى جانب المرور على اللجان، بالإضافة إلى إتمام الاستعدادات اللازمة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الناخبين، والتأكد من جاهزية غرف العمليات؛ لمتابعة اللجان على مدار أيام الانتخابات.

من جهته، عقد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل الوزارة، يوم السبت، اجتماعا تنسيقيا لأعضاء غرفة عمليات متابعة المقرات الانتخابية، على مدار 3 أيام مقبلة بمراكز الشباب، لمناقشة تكثيف التوعية وحث أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية ومراكز الشباب وجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، للقيام بالواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات.

ودعا لمشاركة مختلف الكيانات الشبابية، منها أعضاء برلمان الشباب والشيوخ وأندية التطوع والفتاة والمرأة بمراكز الشباب، وفرق الكشافة والجوالة وشباب يدير شباب ومتطوعي مراكز شباب مصر، وغيرها من كيانات وزارة الشباب والرياضة، إلى المشاركة في الانتخابات.

أهمية المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية

أكد وكيل الوزارة، أهمية المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية، وتيسير دخول وخروج كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة اللجان الانتخابية، مع تكثيف الجهود الخاصة بحملة «اعرف لجنتك»؛ لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية، والإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بكيفية الانتخاب.

أكد متابعة العملية الانتخابية تنسيقا مع غرفة العمليات المركزية المشكلة بالمديرية، لمتابعة انتظام تواجد الشباب المتطوعين في اللجان الانتخابية، ومدى جاهزية جميع مراكز الشباب المقام بها مقار لجان الاقتراع.