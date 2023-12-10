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انتخابات المصريين بالداخل

توافد الناخبين على لجنة الشهيد أبو ناب في حلوان.. والسيدات يصطحبن أطفالهن

كتب:

تامر نادر
10:28 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

سيطرة واضحة لسيدات مصر شهدتها عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الشهيد صابر أبو ناب في حلوان.

موقف مشرف لسيدات مصر داخل اللجان

وأظهرت عظيمات مصر موقفًا مشرفا للعالم أجمع، ضاربات مثلًا رائعًا في الوطنية والوعي، وهن تحتشدن في طوابير طويلة أمام لجان الانتخاب، للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما حرصت كثيرات من السيدات على اصطحاب أطفالهن ومعهم الأعلام، ليشاركوا جميعا في هذا العُرس الانتخابي.

وبدأت قبل قليل عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان، والتي تضم 5 لجان فرعية، ومن المقرر لها استقبال 10 آلاف و500 ناخب.

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بقلم تامر نادر

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