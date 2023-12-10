متحدث نادي النيابة الإدارية: نتابع سير عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة

قال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدارية، إنَّه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وغرفة عمليات نادي النيابة الإدارية، تتابع اللجان الفرعية المختلفة، وانتقال الأعضاء للجان، والزملاء في مباشرتهم للإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة ببدء عمليات الاقتراع.

وأضاف «جلال»، خلال مداخلته على القناة الأولى، أنَّ اللجان الفرعية بدأت بالفعل سير عملها، وعلى مدار اليوم ستتابع غرفة عمليات النادي سير عملية الاقتراع، مؤكّدًا أنَّه يُتَابَع اللجان جميعها، مبينًا أنَّ الدولة المصرية حريصة فعليًا على أن تأتي هذه الانتخابات معبرة عن إرادة مصرية.