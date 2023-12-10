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انتخابات المصريين بالداخل

توافد نسائي بالأعلام على لجنة مدرسة قصر الدوبارة

كتب:

مريم حنفي
12:27 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
توافد نسائي كبير على المقرات الانتخابية

توافد نسائي كبير على المقرات الانتخابية

إقبال كثيف من جانب النساء بالأعلام في الساعات الاولي من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 في  مدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العيني، إذ أدلى العديد من النساء المصريات بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وذلك وسط تكثيف أمني.

وقالت سلمى أحمد البالغة من العمر 23 عاماً إنَّ الانتخابات الرئاسية 2024 تعد المشاركة الأولى بالنسبة لها، مشيرة إلى أنَّها تواجدت أمام المقر الانتخابي منذ الساعة 8 صباحاً، مشيدة بالتنظيم الرائع من جانب رجال الأمن ومساعدتهم للناخبين.

الانتخابات الرئاسية

وأضافت سلمى أحمد في تصريحات لـ«الوطن» إنَّها تتوقع استمرار الإقبال على الإدلاء في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام المقررة للانتخابات الرئاسية، ناصحة جميع المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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