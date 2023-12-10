توافد نسائي بالأعلام على لجنة مدرسة قصر الدوبارة

إقبال كثيف من جانب النساء بالأعلام في الساعات الاولي من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 في مدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العيني، إذ أدلى العديد من النساء المصريات بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وذلك وسط تكثيف أمني.

وقالت سلمى أحمد البالغة من العمر 23 عاماً إنَّ الانتخابات الرئاسية 2024 تعد المشاركة الأولى بالنسبة لها، مشيرة إلى أنَّها تواجدت أمام المقر الانتخابي منذ الساعة 8 صباحاً، مشيدة بالتنظيم الرائع من جانب رجال الأمن ومساعدتهم للناخبين.

الانتخابات الرئاسية

وأضافت سلمى أحمد في تصريحات لـ«الوطن» إنَّها تتوقع استمرار الإقبال على الإدلاء في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام المقررة للانتخابات الرئاسية، ناصحة جميع المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.