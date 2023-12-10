على «عكاز».. أكبر سيدة تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة: «حق مصر عليا»

على «عكاز» جاءت الحاجة عفت ثروت صاحبة الـ92 عاما متكئة على ابنتها لتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بحركة هادئة بطيئة حاملة علم مصر وتقدمت السيدة التسعينية إلى اللجنة الفرعية بمدرسة قصر الدوبارة الرسمية اللغات.

عفت: وولادي وأحفادي نازلين يشاركوا ويأدوا واجبهم

تحرص السيدة عفت ثروت، التي ترأست بنك مصر لمدة أعوام، على المشاركة الوطنية سواء في الانتخابات الرئاسية أو انتخابات النواب: «ده واجب وطني وحق بلدي عليا أجي لها الصبح بدري»، ويشارك أبناؤها وأحفادها في الانتخابات دون أن تحثهم على ذلك: «عندي 5 أحفاد كلهم نازلين ينتخبوا ويشاركوا ويقوموا بواجبهم اللي اتربوا عليهم من صغرهم».

وانطلق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر لمدة 3 أيام.

ويمكن للمواطنين معرفة لجان التصويت الخاصة بهم عن طريق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومي.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة القاهرة حوالى 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية «مدرسة» داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين.

وتقوم الأجهزة التنفيذية بمحافظة بتقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، كما قامت هيئة النقل العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للدفع بالعدد الكافي من الأتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.