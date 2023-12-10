توافد المواطنين على لجان كورنيش الإسكندرية.. وأعلام مصر تزين المشهد (صور)

توافد مئات المواطنين على لجنة سابا باشا المواجهة لكورنيش الإسكندرية صباح اليوم، حاملين أعلام مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وسط فرحة عارمة للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

ورصدت عدسة «الوطن» توافد المئات قبل فتح اللجان مع استمرار التوافد الكبير خلال الساعات الأولى من أجل الإدلاء بأصواتهم في مشهد مميز.

متابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024

وفي سياق متصل ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر، لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول.

وقال المحافظ إن هناك متابعة لحظية لسير عملية انتخابات الرئاسة، مؤكدًا انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار أيام الانتخابات ولحين الانتهاء من العملية الانتخابية، وذلك بحضور جميع القيادات المعنية والتنفيذية وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من الجهات المشاركة في العملية الانتخابية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى التنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول.