طوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة أسيوط (صور)

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط، زحاما وطوابير للمواطنين والسيدات أمام المقار الانتخابية، للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

انتظام سير الانتخابات

وأعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام العملية الانتخابية بجميع اللجان الانتخابية، والتي فتحت أبوابها أمام المواطنين منذ الساعة التاسعة صباحا.

جاهزية لجان أسيوط لاستقبال الناخبين

وكانت محافظة أسيوط أعلنت تزويد كافة اللجان الانتخابية بكل وسائل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، من حيث التهوية الجيدة والمراوح والإضاءة، وتوفر جميع شروط الأمن والأمان بجميع اللجان، وفي مقدمتها الأسوار الخارجية، وقربها من المرافق والخدمات العامة والمحيط السكني للناخبين.

كما تم توفير سيارات إسعاف متنقلة بكل مقر انتخابي وأطباء ومسعفين وتوفير أدوية الطوارئ بكل لجنة، تحسبًا لأي طارئ، فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد لاستقبال الأعداد الكبيرة من الناخبين ومنع التزاحم.