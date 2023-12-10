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انتخابات المصريين بالداخل

وزير الأوقاف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: حشود لم أر مثلها في أي استحقاق

كتب:

أمنية شريف
10:16 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

وصل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى مدرسة الشهيد محمد جمال، بمنطقة المنيل، للإدلاء بصوته، في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

وحرص وزير الأوقاف، على المشاركة في اليوم الأول للانتخابات موكدا ضرورة المشاركة: «الناس نازلة بوعي وانتماء وولاء، ولا يمكن لأي فوضى أن تعجزهم، لأنهم نازلين لعقيدة وطنية».

 

أكد أنه يفخر بوعي المصريين، لأن الكرامة والهوية والوطنية والمجد تتجسد في المصريين، فعشقهم للعلَم الوطني تجسد في وصفهم له.

وأضاف «جمعة» أنه على مدار المشاركة الانتخابية لم ير مثل هذا الحشد والإقبال الملحوظ.

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بقلم أمنية شريف