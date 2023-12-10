توافد المواطنين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات
كتب:
مريم حنفي
10:32 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
توافد المواطنين بمدرسة أبو الفرج الأبتدائية
تشهد مدرسة أبو الفرج الابتدائية بمنطقة بولاق أبو العلا إقبالاً كثيفاً من جانب الناخبين في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وسط تكثيف أمني من رجال الأمن.
وانطلقت اليوم الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر ومن المفترض أن تستمر على مدار 3 أيام وهي 1,2,3 من شهر ديسمبر الجاري في طل يتنافس على الانتخابات الرئاسية كل من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة والمرشح الرئاسي حازم عمرو رمز السلم والمرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس، وأخيراً المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رمز النخلة.