توافد المواطنين على مدرسة أبو الفرج الابتدائية للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات

تشهد مدرسة أبو الفرج الابتدائية بمنطقة بولاق أبو العلا إقبالاً كثيفاً من جانب الناخبين في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وسط تكثيف أمني من رجال الأمن.

وانطلقت اليوم الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر ومن المفترض أن تستمر على مدار 3 أيام وهي 1,2,3 من شهر ديسمبر الجاري في طل يتنافس على الانتخابات الرئاسية كل من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة والمرشح الرئاسي حازم عمرو رمز السلم والمرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس، وأخيراً المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رمز النخلة.