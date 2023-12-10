تواجد ملحوظ للسيدات وكبار السن أمام لجان انتخابات الرئاسة في القليوبية

شهدت لجان انتخابات الرئاسة بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرا من الناخبين، خاصة من السيدات وكبار السن.

وجرى تجهيز 365 مقرا انتخابيا، و16 لجنة عامة، و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

استعدادات اللجان الانتخابية

يذكر أنه جرى مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.

توفير كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، ومشددا أيضا على رؤساء المدن والأحياء برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.