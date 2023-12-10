«Anatomy of a Fall» يحصد 5 جوائز من «الفيلم الأوروبي»

حصل الفيلم الفرنسي «Anatomy of a Fall» للمخرجة جوستين تريت بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الفيلم الأوروبي السادس والثلاثين، الذي أقيم في برلين، أمس، وهو الفيلم الحاصل على السعفة الذهبية في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.

ولا تعتبر جائزة أفضل فيلم هي الجائزة الوحيدة التي حصدها فيلم «Anatomy of a Fall»، حيث وصل نصيبه من الجوائز لـ 4 جوائز أخرى، هي: أفضل إخراج وأفضل سيناريو لـ جوستين تريت وآرثر هراري، وحصلت ساندرا هولر على جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في الفيلم، بالإضافة إلى جائزة أفضل مونتاج لـ لوران سينشال، وفقا لموقع «فارايتي».

تفاصيل فيلم «Anatomy of a Fall»

تدور أحداث الفيلم حول «ساندرا»، كاتبة ألمانية، تعيش مع زوجها صموئيل وابنهما المكفوف دانيال في شاليه جبلي بعيد في جبال الألب الفرنسية، عندما يموت زوجها في ظروف غامضة، لا يمكن تحديد ما إذا كان انتحارًا أم جريمة، يتم القبض على «ساندرا» في النهاية بتهمة القتل وتضع المحاكمة علاقتهما المشوشة وشخصيتها الغامضة تحت المجهر، عندما يقف ابنها الصغير على المنصة، يبدأ الشك بالتسلل بينهما.

ومن جانبها، قالت المخرجة جوستين تريت إنها كتبت الفيلم لـ ساندرا هولر، موضحة: «لقد كانت الممثلة المثالية لتصوير تعقيد هذه الشخصية»، مؤكدة أنها لم تكن ترغب في تحويل شخصية «هولر»، الزوجة المتهمة بقتل زوجها، إلى ضحية، ولكنها إنها امرأة يُحكم عليها على أساس استقلالها وبراعتها الإبداعية، وهي صفات تعتبر مشبوهة عندما تظهرها امرأة، على حد تعبيرها.

مادس ميكلسن أفضل ممثل في جوائز الفيلم الأوروبي

حصل مادس ميكلسن على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الدراما التاريخية «The Promised Land» للمخرج نيكولاي أرسيل، والذي كان ضمن المنافسة في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي.وقال ميكلسن في كلمته: «المخرج استغرق 10 سنوات ليتصل بي، من فضلك لا تنتظر 10 سنوات أخرى للاتصال بي»، وحصل الفيلم أيضًا على جائزتي التصوير السينمائي لراسموس فيديبايك وتصميم أزياء كيكي إيلاندر.