رئيس نادي الزمالك السابق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: حضور الشباب أمر إيجابي

أدلى الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الثانوية بنات بالعجوزة.

وقال درويش لـ«الوطن» إنّ المشاركة الانتخابية فرض على الجميع، مشيرا إلى أنّ حضور الشباب والفتيات يدل على زيادة الوعي لدى قطاع الشباب.

تصريحات رئيس نادي الزمالك السابق

وتحدث درويش عن المظهر الحضاري المشرف الذي ظهر به المشهد الانتخابي خاصة حضور الشباب الصغار الذي يعلمون جيدا معنى الوطن والحفاظ عليه.