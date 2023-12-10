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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس نادي الزمالك السابق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: حضور الشباب أمر إيجابي

كتب:

محمد سيف
10:42 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق

الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق

أدلى الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الثانوية بنات بالعجوزة.

وقال درويش لـ«الوطن» إنّ المشاركة الانتخابية فرض على الجميع، مشيرا إلى أنّ حضور الشباب والفتيات يدل على زيادة الوعي لدى قطاع الشباب.

تصريحات رئيس نادي الزمالك السابق

وتحدث درويش عن المظهر الحضاري المشرف الذي ظهر به المشهد الانتخابي خاصة حضور الشباب الصغار الذي يعلمون جيدا معنى الوطن والحفاظ عليه.

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