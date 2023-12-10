أيمن يونس عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية: صوتك يعني وجودك وتحضرك

قال أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، إن الحضور والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، أمر ضروري، مضيفا: «صوتك يعني حضورك ووجودك وتحضرك ويدل على قيمتك في بلدك».

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: «عدم التصويت يعني إلغاء وجودك، لا بد من المشاركة لأنك تعلم أن بلدك في احتياج لك في هذا التوقيت المهم، فلا بد من التواجد بشكل يدل على أنك بالفعل تستطيع الحضور والمساندة الدائمة لبلدك».