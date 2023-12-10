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انتخابات المصريين بالداخل

أيمن يونس عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية: صوتك يعني وجودك وتحضرك

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
10:42 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
أيمن يونس

أيمن يونس

قال أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، إن الحضور والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، أمر ضروري، مضيفا: «صوتك يعني حضورك ووجودك وتحضرك ويدل على قيمتك في بلدك».

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: «عدم التصويت يعني إلغاء وجودك، لا بد من المشاركة لأنك تعلم أن بلدك في احتياج لك في هذا التوقيت المهم، فلا بد من التواجد بشكل يدل على أنك بالفعل تستطيع الحضور والمساندة الدائمة لبلدك».

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