وزير الزراعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

أدلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصوته قبل قليل، في الانتخابات الرئاسية بمدرسة منارة القاهرة في حي مدينة نصر بالقاهرة.

وقال وزير الزراعة في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ النزول والتصويت في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري، وعلى الشعب المصري العظيم والفلاحين والمزارعين والشباب والمرأة، النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف وزير الزراعة، أنّ المشهد اليوم في جميع اللجان الانتخابية رائع ويدل على وعي وإرادة الشعب المصري ويرسم المستقبل، كما أنّ المشهد رائع في الجمهورية الجديدة في ضوء النهضة التي شهدتها الدولة في كل المجالات.