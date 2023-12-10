بعد وفاة شقيقتها.. رانيا فريد شوقي تعلن تعرض والدتها لأزمة صحية: ادعو لها بالشفاء

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على الدعاء لوالدتها من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك وذلك بعد أيام قليلة من رحيل شقيقتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

رانيا فريد شوقي تدعو لوالدتها

حيث كتبت الفنانة رانيا فريد شوقي قائلة «اللهم اشفي أمى واغرس فى نبضاتها راحة وفى جسدها عافية وهون عليها الألم والتعب وابدله بعافية تسري فى جسدها».

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي كانت قد رحلت عن عالمنا بعد تعرضها لأزمة صحية وتم تشييع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد الذي أقيم فيه أيضا العزاء وحضره عدد كبير من الفنانين.