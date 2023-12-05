أول تعليق من رانيا فريد شوقي بعد وفاة شقيقتها ناهد

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، أختها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 73 عامًا، بعد صراع مع المرض.

رانيا فريد شوقي ناعية شقيقتها

وكتبت رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، صلاة الجنازة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد».