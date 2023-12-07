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رانيا فريد شوقي عن شقيقتها: كانت تبتسم بعد وفاتها.. «حسيت إن حبايبها بيستقبلوها»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:27 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
رانيا فريد شوقي وأشقائها

رانيا فريد شوقي وأشقائها

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن اللحظةات الأخيرة في حياة شقيقتها الراحلة ناهد فريد شوقي، التي توفيت صباح أول أمس في أحد المستشفيات عن عمر ناهز 73 عاما، مشيرة إلى ان وجهها كان مبتسما.

رانيا فريد شوقي تنعى شقيقتها

وقالت رانيا فريد شوقي، خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»إ نها تخاف الدخول على شخص متوفى، إلا أنها أصرت على الدخول لرؤية شقيقتها لإلقاء نظرة الوداع، ووجدت وجهها يضحك كأنها رأت ابنها الراحل «فريد» يستقبلها ويذهب بها إلى أحبائها، والدها فريد شوقي ووالدتها هدى سلطان وشقيقتها مها فريد شوقي، وأن هذا تفسيرها لابتسامتها الهادئة، مؤكدةً أن مشهدها سيبقى فى ذكراتها طوال حياتها.

رانيا فريد شوقي لشقيقتها: هتوحشيني أوي يا حتة من أبويا ومن قلبي

وجههت رانيا فريد شوقي رسالة لشقيقتها الراحلة، قائلة: «كنتي راضية بكل أقدار الله ومسلمة أمرك لله، إلى أن نلتقي يا أختي سلميلي علي بابا و قوليله الحياة من غيرك مش حياة و نفسي يجيلي في الحلم بقاله فترة غايب عني هتوحشيني أوي يا حتة من أبويا ومن قلبي».

كما أعتذرت رانيا فريد شوقي لشقيقتها على الوقت، الذي كان يمر دون أن يكونا سويا، قائلة: «للأسف بنعتاد الأحباب في حياتنا كأنهم خالدين في الدنيا زي ما نعتاد النعم كأنها مستمرة الي الأبد، وده من عيوب البشرأختي الحبيبة الغالية ناهد أنا بعتذرلك لأني اعتدتك في حياتي يمكن خيالي كان أضعف من إني أتصور فراقك، يمكن خدتنا مشحانات الدنيا وربنا نور بصيرتنا و رجعنا لحضن بعض و الحب اللي اتربينا عليه و حبنا لبابا كان دايما بيجمعنا».

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