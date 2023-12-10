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انتخابات المصريين بالداخل

حضور نسائي ملحوظ مع بدء التصويت في انتخابات الرئاسة بأسوان

كتب:

أحمد الأمير
10:38 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
حضور نسائي كبير مع بدء التصويت بأسوان

حضور نسائي كبير مع بدء التصويت بأسوان

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة أسوان حضورًا نسائيًا ملحوظا مع بدء عملية التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار دور المرأة المتزايد في العملية الديمقراطية ومساهمتها الفاعلة في اتخاذ القرار.

توعية المرأة بالمشاركة السياسية

وحضرت النساء بشكل ملحوظ مع الدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث انتشرت حملات توعية وتشجيع للمرأة على ممارسة حقها الديمقراطي في التصويت، وأثمرت هذه الجهود عن تحقيق مشاركة نسائية قوية في عملية الاقتراع بالمحافظة.

تعزيز دور المرأة

وتأتي مشاركة النساء كتعبير عن مشاركتهن في العملية الديمقراطية، بل تعكس أيضًا الثقة المتزايدة في دور المرأة في المجتمع وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية والتقدم.

يجدر بالذكر أن هذا الحضور النسائي الكبير في اللجان الانتخابية في أسوان يعكس الاتجاه العام الذي يشهده العالم نحو تعزيز دور المرأة في المجتمعات وتحقيق المساواة الجندرية في جميع المجالات الحياتية.

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