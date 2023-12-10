رؤساء لجان المعادي والإسكندرية: لدينا إقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة

قال مدحت أبو الهدى رئيس اللجنة العامة بالمعادي، إنَّ لديه 29 لجنة فرعية تعمل منذ الساعة 9 صباحًا والتأمين على أعلى مستوى، وكان يوجد لجنيتن بهما إقبالاً كبيرًا.

فيما أوضح صبري بلال، رئيس اللجنة العامة بقسم اللبان بالإسكندرية، خلال مؤتمر للهيئة العامة للانتخابات، أنَّ التصويت للعملية الانتخابي يسير جيدًا منذ الساعة 9 صباحًا، ويوجد تكدس في إحدى اللجان وجار التعامل معها.