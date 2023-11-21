مصرع سائق في حادث على الطريق الدائري اتجاه المعادي

لقي سائق مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط أثناء قيامه بالعبور قفزا من الحارة السريعة إلى الحارة البطيئة من أعلى الدائري اتجاه المعادي بدائرة القسم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط شخص من أعلى الدائري، وعلى الفور أمر العقيد محمد الصغير مفتش المباحث المقدم هشام فتحي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين أثناء قيام سائق 30 سنة بالعبور قفزا من الحارة السريعة إلى الحارة البطيئة من أعلى الدائري اختل توازنه وسقط مما أدى لوفاته في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.