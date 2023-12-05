حي المعادي يوضح التحويلات المرورية البديلة بعد غلق كوبري شمال طره

ناشد حي المعادي بالقاهرة، المواطنين الراغبين في الاتجاه نحو الكورنيش بضرورة أن يسلكون طريق معهد أمناء الشرطة، وذلك نظرًا لأعمال التطوير لكوبري شمال طرة، ووضع أساسات الكوبري الجديد، ضمن مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي.

التحويلات البديلة لمحور شمال طرة

كان حي المعادي بالقاهرة، أعلن أمس، غلق كوبري شمال طرة، لاستكمال أعمال التطوير في مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي، مشيرًا إلى أنّ محور «شمال طرة»، يعد امتدادًا لمحور حسب الله الكفراوي، ويعلو طريق الأتوستراد بكوبري، ثمّ محور أرضي بشارع شمال طرة، ثمّ كوبري شمال طرة وكورنيش النيل لعبور النيل عبر كوبري جديد، حتى يصل للربط مع طريق مصر أسيوط الزراعي بالجيزة، بطول 6 كيلومترات، كمرحلة أولى، ثم يعبر المحور الجديد أعلى مخر السيل، ثم يعبر النيل، ويربط القاهرة بالجيزة، ويختصر الوصول إلى طريق مصر أسيوط الزراعي، في نحو 10 دقائق.