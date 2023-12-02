«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي»

كشفت وزارة النقل، مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط السادس للمترو مع أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية، موضحة أنه تم استعراض الصيغة النهائية لاتفاقية الشروط والأحكام المخطط توقيعها بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم العالمية.

تفاصيل الخط السادس للمترو

وأكدت وزارة النقل في تقرير، أن تنفيذ الخط السادس للمترو يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة والذي يمتد في مسار موازٍ للخط الأول للشبكة لتخفيف العبء عنه، وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

يمتد الخط من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائرى حتى المعادي الجديدة بطول 34 كيلو متر ويشتمل على 26 محطة ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة الدمرداش ومع الخط الثالث في محطة العباسية ومع الخط الرابع فى محطة مجرى العيون، والسيدة عائشة ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كيلو متر «3 محطات» من منطقة الستالايت وحتى محطة طرة البلد بالخط الأول.

تفاصيل التعاون مع شركة ألستوم العالمية

وأشارت الوزارة إلى أنه هناك مع شركة ألستوم العالمية في عدد من المجالات المهمة مثل مشروع تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق «حلوان – المرج الجديدة»، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة من شركة ألستوم الفرنسية.

أيضا عدد من مشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات بعدد من خطوط السكك الحديدية مثل تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «بني سويف - أسيوط» بطول 250 كم والذي تم تشغيله ودخوله الخدمة ومشروع إزدواج وتطوير إشارات خط «طنطا - زفتى- الزقازيق»، والذي تم توقيع الإتفاقية الإطارية الخاصة به بين الجانبين لتنفيذه لرفع مستويات الأمن والسلامة وزيادة عدد القطارات بالخط.