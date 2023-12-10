مدير الهيئة الوطنية يجري اتصالا مع رؤساء اللجان بالمحافظات لمتابعة انتخابات الرئاسة

أجرى المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعدد من اللجان في عدد من المحافظات، وذلك للاطمئنان على سير عملية التصويت والاقتراع.

وتواصل «بنداري»، مع عدد من اللجان الفرعية بشرم الشيخ والعريش، من جهته وجه المستشار بنداري لرؤساء اللجان بتقديم التسهيلات لكل من يحمل تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات بالدخول داخل اللجان ومتابعة عملية الاقتراع

وتجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول علي ايقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب إليها.