أسرة «بهنام وريهان» تصطحب الأطفال للتصويت في الانتخابات: نعلمهم الديمقراطية

رصدت عدسة «الوطن» اصطحاب أسرة «بهنام وريهان» التي تعيش بمدينة شرم الشيخ، أطفالهم معهم إلى مقار التصويت في أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لتدريبهم على المشاركة السياسية.

أهمية توعية الأطفال بالمشاركة السياسية

قالت «بهنام» لـ«الوطن»: «أنا من سوهاج وأعيش بشرم الشيخ منذ 10 سنوات، أردت جعل أبنائي يشاركون الحياة السياسية ويتعلمون الديمقراطية منذ الصغر، وأحضرتهم إلى للجنة الانتخابية حتى يروا بأعينهم أن المشاركة واجب وحق وطني، ويجب عليهم أن يكون لهم دورا فعالا في الحفاظ على استقرار الوطن.

القدوة والمثل

أمّا «ريهان» فقالت: «وعدنا الأولاد حينما يأتي توقيت الاقتراع الانتخابي أن يأتوا معنا كي يشاركوا بحضورهم، ويتعلموا المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي على مدار حياتهم، وعدم الانسياق للمواقف السلبية التي تعطل مسيرة التقدم، وبالفعل سمح لنا باصطحابهم داخل اللجنة، وقمنا بالتصويت أمامهم كقدوة».