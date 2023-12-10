«التنمية المحلية»: إقبال كبير من الناخبين على لجان شمال سيناء وبورسعيد في أول ساعتين

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أول يوم.

تسهيل إجراءات الانتخابات

وتابعت الوزارة جهود محافظتي شمال سيناء وبورسعيد، في تيسير كل الإجراءات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، ففي محافظة شمال سيناء شهدت لجان الانتخابات الرئاسية، إقبالا كبيرًا من الناخبين في أول ساعتين من التصويت.

أضافت في بيان، أن محافظة شمال سيناء تضم لجنة عامة بها 11 دائرة انتخابية موزعة على 40 مقرا انتخابيا، بـ53 لجنة، منها 7 للوافدين، وعدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

تنظيم اللجان

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا من الناخبين مع بدء التصويت وظهرت اللجان أكثر تنظيما، ويبلغ عدد الناخبين 533 ألفا، موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، إذ جرى إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقرا انتخابيا، إضافة إلى 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.