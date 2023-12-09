«التنمية المحلية»: توفير الراحة للناخبين بلجان الانتخابات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على رفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 بمختلف المحافظات، والتى تبدأ غداً، مع ضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة، سواء التنفيذية أو الأمنية على جميع المستويات، والانتهاء من إعداد مقرات اللجان، واستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء والمدن والمراكز لمتابعة الانتخابات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة جميع استعدادات وتجهيز المقار الانتخابية وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين، وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وتعقيم وتطهير اللجان.

وشدّد على انتهاء التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير فى محيط اللجان قبل التصويت، مع رفع درجة الاستعداد فى جميع المرافق العامة والخدمية مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى، والتأكيد على دور المحافظات فى توفير المناخ الآمن وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود عدد من المحافظات، منها القاهرة والغربية والفيوم وبورسعيد وبنى سويف ودمياط، لتجهيز وإعداد المقرات الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وكذا تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفى محافظة القاهرة، تم إعداد جميع المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم نحو 8236761 ناخباً موزعين على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزاً انتخابياً، إضافة إلى 58 لجنة للوافدين، مع التشديد على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين فى عملية الاقتراع، بالتنسيق بين جميع أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة، وتقديم الدعم اللوجيستى، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفى دمياط، رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لتجهيز المقار الانتخابية، إذ تضم 10 لجان عامة و141 مركزاً انتخابياً و176 لجنة فرعية للانتخابات، وتم تكثيف حملات النظافة بمحيط المقار، وإزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالانتخابات، مع بداية فترة الصمت الانتخابى، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار لتسهيل مهمة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وكذا القائمون على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.