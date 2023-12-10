أهالي الإسكندرية يتوافدون على اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار تامر الخطيب، رئيس لجنة المتابعة للانتخابات الرئاسية في محافظة الإسكندرية، وجود 533 لجنة فرعية تتابع العملية الانتخابية على مستوى المحافظة.

وأضاف «الخطيب»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة العليا للانتخابات عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك كثافات لإقبال المواطنين في بعض اللجان.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع مدير الأمن ورئيس اللجنة العامة من أجل المتابعة والدعم المستمر، ويوجد 18 لجنة عامة بالإسكندرية، وينتظم بهم العمل جميعا.