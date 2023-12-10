رئيس لجنة عامة في الوادي الجديد: الانتخابات تسير دون أي عراقيل

قال المستشار حازم أبو سديرة، رئيس اللجنة العامة للهيئة الوطنية للانتخابات في قسم الخارجة بالوادي الجديد، إنّ عدد اللجان الفرعية في المحافظة 67 لجنة، مؤكدًا العملية الانتخابية تسير بشكل جيد دون أي مشكلات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية، أذاعته قناة «إكسترا نيوز».

الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية الاقتراع

يشار إلى أنّ المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تواصل مع عددٍ من رؤساء اللجان عن طريق «الفيديو كونفرانس»؛ لمتابعة سير الانتخابات في عدد من المحافظات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل لمدة 3 أيام بدأت من اليوم وتستمر حتى 12 ديسمبر.