وكيل أول «النواب» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات قسم أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكد وكيل أول مجلس النواب أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا، مؤكدا أنّ المشاركة الإيجابية في الانتخابات تبعث رسالة للعالم أجمع بمدى وعي الشعب المصري بحقوقه الدستورية واصطفافه حول قيادته الوطنية لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.