شخصيات عامة ومشاهير يطالبون المصريين بالمشاركة في الانتخابات: صوتك أمانة

حث عدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة، المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم وتستمر لمدة 3 أيام، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي كثّفت استعداداتها للانتخابات خلال الأيام القليلة الماضية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

في البداية، ناشد أحمد الرفاعي، النقيب العام للنقل الجوي، الجميع بضرورة المشاركة والنزول في الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، شددت إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على ذوي الهمم بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية: «إخواتي وذي الهمم انزلوا صوتك حقك عليكم مسؤولية كبيرة في تمثيل وطنكم انزلوا عشان استكمال تمكين ذوي الإعاقة في مصر».

كما أشار محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أنه تم وضع أسس قوية للجمهورية الجديدة خلال الـ10 سنوات الماضية، ما يستلزم ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس يمثل مصر لـ6 سنوات قادمة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وفق محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، فإنّ النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، يعني الإيمان بمشروع الدولة المصرية الذي بدأ 30 يوينو والحفاظ على الأمن القومي المصري ومقدرات الدولة المصرية.

يرى سامح فوزي، كبير باحثي مكتبة الإسكندرية، أنّ المشاركة تعني التنمية والمواطنين ولابد من الاستمرار في طريق التنمية: «خيارنا نحو المستقبل مع من بدأ هذه المسيرة وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي»

عبلة محمد الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أكدت: «هنكمل المشوار ونحصر نتاج الـ9 سنوات عشان مستقبل أطفالنا وبلدنا هنبنيها وهنميها وهنقف ورا رمز النجمة».

وناشد كامل مطر، رئيس القبائل العربية، جميع أطياف الشعب المصري المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات، خاصة أعضاء وقيادات مجلس القبائل والعائلات المصرية في جميع المحافظات لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال رحلة البناء.