أسقف مغاغة يتقدم مسيرة وطنية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

تقدم الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، مسيرة وطنية من ديوان مطرانية مغاغة إلى اللجنة الانتخابية بمقر مدرسة الثانوية بنين القديمة بحي قليني مغاغة، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء المقبل.

مسيرة وطنية من مطرانية مغاغة

وشارك في المسيرة الوطنية عدد من الآباء الكهنة بالإيبارشية من كنيسة الشهيد مارجرجس والمكرسات والمكرسين، ومشاركة عدد من أبناء الإيبارشية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وسط ترديد «تحيا مصر» والزغاريد من السيدات.

وكان الأنبا أغاثون قد اجتمع عدة مرات مع لجنة المواطنة بالإيبارشية، حيث حثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الإنتخابات واجب وطني على كل مواطن مصري.

وقال الانبا أغاثون في إحدى عظاته إن مشاركة المواطنين في الانتخابات مسوؤلية وطنية يجب الالتزام بها، مطالبا الأقباط بالذهاب إلى اللجان الانتخابية عقب القداس الإلهي يوم الأحد.