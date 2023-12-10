تمركز سيارات الإسعاف أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الإسماعيلية (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية، انتشار لسيارات الإسعاف في الساعات الأولى من صباح اليوم بمحيط اللجان المختلفة، لتأمين عملية ادلاء الناخبين بأصواتهم والتدخل حال وجود أي طارئ.

ووسع مرفق إسعاف الاسماعيلية خريطة انتشار السيارات علي مدار الساعات الماضية في الشوارع والميادين الرئيسية، وكذلك محيط اللجان في الأحياء والمراكز والقري ضمن تفعيل خطة الطوارئ.

بدء التصويت دون تأخير في لجان الإسماعيلية

وشهدت لجان محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد إقبال كبير للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع فتح اللجان وانتظام عملبة التصويت، تمركزت في لجان فاطمة الزهراء في حي أول الإسماعيلية والشهيد جواد حسني والسادات في حي ثان وأبو خروع في مركز أبوصوير الإقبال الاكثر من المواطنين من مختلف الأعمار السنية.

وحددت الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية 184 لجنة، موزعة علي 10 لجان عامة في احياء ومراكز الإسماعيلية، لاستيعاب تصويت 963 الف و273 الف ناخب وناخبة من أبناء المحافظة الي جانب 10 لجان للمغتربين.

ووزعت اللجان بواقع 7 لجان في حي أول، و28 لجنة في حي ثان و14 لجنة في حي ثالث و23 لجنة في مركز إسماعيلية، فيما تم الإنتهاء من تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمت 23 لجنة في مركز أبوصوير و13 لجنة في مركز القصاصين، و14 لجنة في مركز التل الكبير و19 لجنة في مركز القنطرة غرب و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 لجنة في مركز فايد.