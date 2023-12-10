إيبارشية نجع حمادي تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. «كن إيجابيا»

دعت إيبارشية نجع حمادي الأقباط إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تبدأ اليوم وتسمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتستقبل الناخبين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.

وقالت الإيبارشية في بيان لها: «فَمَنْ يَعْرِفُ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنًا وَلاَ يَعْمَلُ، فَذلِكَ خَطِيَّةٌ لَهُ»، (يع 4: 17)، وحثت المواطنين على التصرف بإيجابية قائلة «كن إيجابيًا وقم بواجبك الوطني وشارك أنت وأسرتك وأصدقائك في الانتخابات الرئاسية».

توفير وسائل نقل للناخبين

وأوضحت الإيبارشية أنّ الكنائس ستوفر أتوبيسات لنقل السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لمقر لجانهم الانتخابية، وذلك على مدار أيام الانتخابات.

وتأتي دعوة إيبارشية نجع حمادي في سياق حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في الحياة السياسية المصرية، حيث تدعو دائمًا إلى المشاركة في الانتخابات والتعبير عن الرأي في القضايا الوطنية.